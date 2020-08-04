2020/08/04 | 22:16 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة الأمين العام لحزب الكتائب اللبناني اثر الانفجار الذي وقع اليوم في بيروت) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة الأمين العام لحزب الكتائب اللبناني اثر الانفجار الذي وقع اليوم في بيروت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).