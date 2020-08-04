نائب يكشف نية وزارة العمل استبدال العمالة الاجنبية في كربلاء بعراقيين

2020/08/04 | 22:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..كشف النائب عن محافظة كربلاء حامد الموسوي، اليوم الثلاثاء، عن نية وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي استبدال العمالة الاجنبية في محافظة كربلاء بعمالة عراقية .وقال الموسوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) بحثنا” مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي ، تسجيل شركات عراقية […]

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