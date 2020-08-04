وزير الصحة اللبناني: مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة أكثر من 3000 في انفجار مرفأ بيروت

2020/08/04 | 22:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، إن أكثر من 30 شخصا لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 3000 في انفجار مرفأ بيروت.ووقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة.وقالت مصادر طبية إن مستشفيات بيروت تقوم بتقديم المساعدات الطبية في مواقف السيارات بعد أن امتلأت أسرتها […]

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