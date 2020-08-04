الكاظمي يؤكد استعداد العراق للوقوف الى جانب الشعب اللبناني

2020/08/04 | 22:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، عن تضامن العراق مع لبنان الشقيق في محنته الحالية.

وقال الكاظمي في بيان، "نعرب عن تضامن العراق حكومة وشعبا مع شعب وحكومة لبنان، على خلفية الانفجار الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت، هذا اليوم".

واضاف، "ونؤكد استعداد العراق للوقوف الى جانب الشعب اللبناني في محنته الحالية، سائلين المولى العلي القدير أن يمنّ بالشفاء العاجل على جرحى الحادث الأليم، وأن يلهم ذوي الضحايا الصبر والسلوان، وأن يتمكن الشعب اللبناني من تجاوز المحنة التي ألمّت به".

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بغداد اليوم - متابعة

أكد رئيس وزراء لبنان حسن دياب، الثلاثاء، ان ما حصل اليوم لن يمر دون حساب.

وقال دياب في كلمة متلفزة، ان "لبنان مصاب بكارثة وكله منكوب وما حصل اليوم لن يمر دون حساب وسيدفع المسؤولون عن دلك ثمنه، وسنكشف معطيات ووقائع

بغداد اليوم - بيروت

أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسين ، الثلاثاء 4 آب 2020، حصيلة رسمية أولية لضحايا انفجار بيروت.

وقال الوزير في تصريح رسمي ان " الحصيلة الاولية للانفجار بلغت حتى الآن 30قتيلاً و أكثر من 3000جريح".

وفي وقت سابق ، ق

بغداد اليوم - بيروت

حصلت وكالة (بغداد اليوم)، اليوم الثلاثاء، على صور تظهر السراي الحكومي في العاصمة اللبنانية بيروت بعد الانفجار المهول الذي شهدت العاصمة مساء اليوم.

وتظهر مجموعة من الصور انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، رئيس الوزراء اللبناني

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