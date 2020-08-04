وسط آمال التحفيز… النفط يسجل ارتفاعاً عند التسوية لأعلى مستوى له في خمسة أشهر

2020/08/04 | 22:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، لأعلى مستوى في 5 أشهر وسط آمال التحفيز.ويأتي ارتفاع الخام مع آمال التوصل لاتفاق بشأن حزمة تحفيزية إضافية لدعم تعافي الاقتصاد الأمريكي.وكان الخام تراجع بأكثر من 1 بالمائة مع مخاوف من تزايد حالات الإصابة الجديدة بوباء “كوفيد-19” […]

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