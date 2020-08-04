رئيس وزراء لبنان : لبنان منكوب..ويناشد الدول الصديقة

2020/08/04 | 22:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الحكومة حسان دياب تعليقا على انفجار مرفأ بيروت، إن لبنان اليوم منكوب وما حصل لن يمر من دون حساب وهذا وعد للشهداء.وتوجه دياب بنداء عاجل إلى الدول الصديقة والشقيقة أن تقف إلى جانب لبنان وأن تساعدنا على بلسمة جراحنا.وأكد ئيس الحكومة أن ما حصل في بيروت اليوم لن يمر بدون حساب […]

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