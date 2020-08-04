27 قتيلاً و2500 جريح حصيلة أولية للانفجار في مرفأ بيروت

2020/08/04 | 22:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت,-(أ ف ب) – قتل 27 شخصاً وأصيب 2500 آخرون الثلاثاء في الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت، وفق حصيلة أولية أعلنها وزير الصحة حمد حسن.وقال حسن خلال زيارته أحد مستشفيات بيروت للصحافيين “إنها كارثة بكل معنى الكلمة”، داعياً إلى نقل الإصابات الطفيفة إلى مستشفيات ضواحي العاصمة بعدما امتلأت مستشفيات بيروت بالجرحى.

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