منزل إليسا يتعرض لأضرار وتكسير جراء انفجار بيروت

2020/08/04 | 22:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت المطربة اللبنانية إليسا على تعرض منزلها لأضرار جراء الانفجار الذي وقع، الثلاثاء، في وسط العاصمة اللبنانية بيروت.وقالت إليسا عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مساء الثلاثاء: «قلبي محروق على بلدي».وتعرض منزل المطربة اللبنانية إليسا لأضرار جراء انفجار عنبر مفرقعات في ميناء بيروت.وقالت إليسا عبر «تويتر»: «محروق قلبي من جوا ومقهورة عا بلدي […]

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