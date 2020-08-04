الحصيلة الأولى:أكثر من 30 قتيلا و2500 جريح بانفجار بيروت

2020/08/04 | 22:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تصريح للصحفيين مساء اليوم الثلاثاء، “أن الاحصاءات الأولية تشير إلى سقوط 30 قتيلاً ونحو 2500 جريح في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت عصر اليوم.

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