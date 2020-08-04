2020/08/04 | 22:55 - المصدر: وكالة ناس
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس العراقي يهاتف نظيره اللبناني: متضامنون معكم) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس العراقي يهاتف نظيره اللبناني: متضامنون معكم) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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