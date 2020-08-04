الصحة اللبنانية: 50 قتيلا و2750 جريحا حصيلة جديدة للانفجار في مرفأ بيروت

2020/08/04 | 22:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أجرى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء 4-8-2020، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون إثر الانفجار الذي تعرضت له العاصمة بيروت وأودى بحياة عدد من المواطنين الأبرياء.

وأعرب رئيس الجمهورية، خل

متابعة- بغداد اليوم

شهدت ولاية ملاطيا جنوب تركيا، الثلاثاء (04 آب 2020)، تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها أكثر من 5 درجات على مقياس ريختر.

وافادت وسائل إعلام تركية، بأن "الهزة الأرضية، التي أصابت بلدة بوتورجا في تمام الساعة 12:37 من ظهر اليوم،

بغداد اليوم- متابعة

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار واشنطن بإرسال قوات إلى الشرق الأوسط، والتدخل في النزاعات المندلعة في تلك المنطقة، بأنه أكبر خطأ في تاريخ البلاد.

وقال ترامب، يوم الاثنين في مقابلة مع "أكسيوس": "كان قرار

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