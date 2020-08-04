الصحة العراقية تحدد ببيان رسمي سببين يقفان وراء تصاعد عدد الوفيات بفيروس كورونا

بيان صادر عن وزارة الصحة والبيئة العراقية
تعالت في الآونة الأخيرة دعوات من قبل جهات مختلفة بوجود لقاح معين أو استطاعة البعض ان يعالج المرضى في المنازل وبطرق مختلفة وأخذوا يروجوا لهذه الادعاءات من خلال بعض القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي وبالرغم من الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها من قبل الوزارة إلا أنهم ما زالوا مستمرين بادعاءاتهم التي لا تستند إلى أي دليل علمي.
ان هذه الدعوات من اي جهة كانت قد تسببت بشكل كبير بزيادة عدد الوفيات لوصول المرضى في مراحل متأخرة للمستشفيات وهم في حالات حرجة لا تكون حينها العلاجات ذات فعالية كافية لانقاذهم.
ان وزارة الصحة تؤكد انها الجهة الوحيدة وعبر مؤسساتها الصحية المسؤولة عن تقديم الخدمات العلاجية للمصابين بفيروس كورونا وحسب البروتوكولات العلاجية المعتمدة عالميا كون هذا المرض هو مرض وبائي ومن الأمراض المشمولة باللوائح الصحية الدولية والتي لا يكون علاجها إلا ضمن المؤسسات الصحية الحكومية وبإشراف وزارة الصحة حصرا.
فعلى المواطنين الكرام مراجعة المؤسسات الصحية حفاظا على سلامتهم وأن ينتبهوا لهذه الدعوات غير المرخصة من قبل وزارة الصحة ويبلغوا عنها الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القضائية بحقهم.
ونناشد كل الجهات الإعلامية الى توخي الحذر من هذه الإدعاءات الخطيرة وعدم الترويج لها بدون موافقة وزارة الصحة.
ونشدد على الجهات الأمنية المختصة بضرورة الحفاظ على الأمن الصحي في البلد واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المدعين ومنعهم من استغلال البسطاء من الناس والتلاعب بحياة المواطنين.
ان وزارة الصحة لا تدخر جهدا بتوفير العلاجات واللقاحات التي ثبتت فعاليتها ومأمونيتها عالميا وعلميا وان العلاجات التي تعطى في مستشفياتنا هي مقرة من قبل اللجان العلمية الاستشارية.
كما ان وزارتنا تتابع كل التطورات العلمية العالمية بشأن اللقاحات وقد تم التنسيق مع المنظمات الدولية لتوفير اللقاح الفعال لمواجهة فيروس كورونا للعراق فور اعتماده وتصنيعه وتسويقه عالميا.
حمى الله العراق وشعبه من كل سوءوزارة الصحة والبيئة4 آب 2020
لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم
من هنا
بغداد اليوم - متابعة
حذر خبراء ودبلوماسيون من الأمم المتحدة من أن وباء كورونا يفاقم الوضع الإنساني الناجم عن أكثر النزاعات دموية في العالم، ويهدد بكارثة اقتصادية قد تؤدي إلى مزيد من العنف.
وقال الخبير في الدبلوماسية، ريتشارد غوان، لفرانس
بغداد اليوم - متابعة
أكد وزير الصحة والبيئة د. حسن التميمي ، الثلاثاء 4 آب 2020، أن الوزارة ستتوجه لفرض الحظر الصحي المناطقي، فيما أشار إلى أنها ستصدر الأسبوع المقبل تعليمات وقائية خاصة بشهر محرم.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن التميم
بغداد اليوم- بغداد
اصدرت دائرة صحة الرصافة، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن التوزيع الجغرافي للإصابات الـ"373" المسجلة اليوم.
واعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن "تسجيل 373 اصابة جديدة بفيروس كورونا بي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الصحة العراقية تحدد ببيان رسمي سببين يقفان وراء تصاعد عدد الوفيات بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصحة العراقية تحدد ببيان رسمي سببين يقفان وراء تصاعد عدد الوفيات بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).