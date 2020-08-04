2020/08/04 | 23:13 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | رئيس الجمهورية يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره عون ويعرب عن تضامن العراق مع لبنان

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