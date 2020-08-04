2020/08/04 | 23:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عن مواساته لدولة لبنان الشقيقة حكومة وشعبا، وما اصابها جراء التفجير الذي شهدته العاصمة بيروت، معربا عن تضامن العراق الكامل مع حكومة وشعب لبنان .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي: ما حدث للبنان الشقيق كارثة إنسانية و تدمير اقتصادي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي: ما حدث للبنان الشقيق كارثة إنسانية و تدمير اقتصادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).