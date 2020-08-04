الصحة: ادعاءات البعض بإمكانية علاج المصابين بكورونا تسببت بزيادة عدد الوفيات

2020/08/04 | 23:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، انها الجهة الوحيدة المسؤولة عن تقديم الخدمات العلاجية للمصابين بفيروس كورونا، فيما اشارت الى ان ادعاءات البعض بوجود علاجات لمرضى الفيروس تسببت بزيادة عدد الوفيات.

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