الحلبوسي يعزي الشعب اللبناني بضحايا الانفجار الأليم

2020/08/04 | 23:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، عن تضامن العراق مع لبنان الشقيق في محنته الحالية.

وقال الكاظمي في بيان، "نعرب عن تضامن العراق حكومة وشعبا مع شعب وحكومة لبنان، على خلفية الانفجار الذي &nbs

بغداد اليوم - متابعة

أكد رئيس وزراء لبنان حسن دياب، الثلاثاء، ان ما حصل اليوم لن يمر دون حساب.

وقال دياب في كلمة متلفزة، ان "لبنان مصاب بكارثة وكله منكوب وما حصل اليوم لن يمر دون حساب وسيدفع المسؤولون عن دلك ثمنه، وسنكشف معطيات ووقائع

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