مصر تعلق مفاوضات “سد النهضة” بسبب مخالفة إثيوبيا للاتفاقات السابقة

2020/08/04 | 23:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت مصر، اليوم الثلاثاء، تعليقها للاجتماعات الجارية والخاصة بـ”سد النهضة” مع أديس أبابا، لإجراء مشاورات داخلية، بشأن الطرح الإثيوبي الذي خالف ما تم الاتفاق عليه سابقا.وجاء في بيان صدر عن الخارجية المصرية، أنه “بناء على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة والتي عقدت يوم 21 يوليو 2020، فقد عقد اليوم الثلاثاء، الاجتماع الثالث للجولة […]

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