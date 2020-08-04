فلكيون يعثرون على آثار لجبال جليد في المريخ

2020/08/04 | 23:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قام الفلكيون الكنديون بتحليل عشرات الآلاف من الصور الفوتوغرافية لسطح المريخ فاكتشفوا هناك آثارا عديدة لجبال جليد قديمة.ويدل هذا الأمر على أن المريخ لم يشهد عمليا في عصور أولى لعمره موارد للماء السائل.وقال الفلكيون في مقال نشرته مجلة Nature Geoscience:” إننا اكتشفنا لأول مرة على سطح المريخ آثارا لوديان قديمة سال […]

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