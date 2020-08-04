2020/08/04 | 23:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصدر امني استهداف عجلة لنقل معدات للجيش الأميركي جنوب مدينة الناصرية، بعبوة ناسفة, ونفى المصدر بأن تكون هناك إصابات جراء انفجار العبوة الناسفة.حسابات تابعة لفصائل ولائية ترحب باستهداف عجلة تنقل معدات أميركية جنوبي الناصرية Abu Khumeini a little … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حسابات تابعة ل “فصائل ولائية” لايران ترحب باستهداف عجلة تنقل معدات أميركية جنوبي الناصرية) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حسابات تابعة ل “فصائل ولائية” لايران ترحب باستهداف عجلة تنقل معدات أميركية جنوبي الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).