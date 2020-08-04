2020/08/04 | 23:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، بارسال فريق طبي مع مساعدات طبية الى الشقيقة لبنان.

وقالت الصحة في بيان، "تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتقديم الدعم الصحي لدولة لبنان الشقيقة لما تعرضت له من انفجار وخسائر بشرية اكد وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد التميمي ان وزارة الصحة العراقية ستقوم بارسال فريق طبي ومساعدات طبية الى الشقيقة لبنان".

واضافت، انه "تم تشكيل فريق طبي جراحي متعدد التخصصات مع مساعدات طبية جراحية وادوية ستنقل غدا لاسناد الشعب اللبناني الشقيق".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم - بغداد

قدم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الثلاثاء، تعازيه الى الشعب اللبناني بضحايا الانفجار الأليم.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب، "خلال اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني نبيه بري، رئيس مجلس النواب

بغداد اليوم - بغداد

اعرب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء، عن تضامن العراق مع لبنان حكومة وشعبا.

وقال المالكي في تغريدة، "نعرب عن تضامننا مع لبنان حكومة وشعبا وتمنياتنا بالشفاء للجرحى والمصابين والرحمة والمغفرة لل

بغداد اليوم - بغداد

اعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، عن تضامن العراق مع لبنان الشقيق في محنته الحالية.

وقال الكاظمي في بيان، "نعرب عن تضامن العراق حكومة وشعبا مع شعب وحكومة لبنان، على خلفية الانفجار الذي &nbs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رئيس الوزراء العراقي يوجه بارسال فريق طبي مع مساعدات طبية الى الشقيقة لبنان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( رئيس الوزراء العراقي يوجه بارسال فريق طبي مع مساعدات طبية الى الشقيقة لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).