2020/08/05 | 00:28 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الدفاع الأعلي اللبناني يعلن بيروت مدينة منكوبة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/05 | 00:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الدفاع الأعلي اللبناني يعلن بيروت مدينة منكوبة) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الدفاع الأعلي اللبناني يعلن بيروت مدينة منكوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).