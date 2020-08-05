قراءة في نتائج التشريح الاجتماعي للشخصية العراقية ح14 - عباس علي العلي

2020/08/05 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي الشخصية العراقية بين الفعل والإنفعالكثيرا ما يتردد في الوسط العلمي والثقافي أن الشخصية العرقية ذات ملامح مزدوجة ومتناقضة تحمل في أساسيات تكوينها أغتراب عن واقعها الفعلي أو ما يسميه البعض الوجه المزدوج، وأول من أطلق هذا الوصف التحليلي الدكتور المرحوم على الوردي في سلسلة قراءاته وتحليلاته لعلمية من دراسة المظاهر السلوكية لها، وللأنصاف العلمي أن الدكتور الوردي في أخريات أيامه قد تراجع عن كثير من ......





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