2020/08/05 | 00:39 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يعزي الشعب اللبناني بضحايا حادث الانفجار الأليم الذي وقع في وسط بيروت خلال اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني نبيه بري

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