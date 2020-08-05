مرصد الزلازل الأردني: انفجار بيروت يعادل زلزالا بقوة 4.5 درجة

2020/08/05 | 00:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية سجل مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية الثلاثاء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت بطاقة زلزالية تعادل 5 ر 4 درجة على مقياس ريختر .وقال د الدكتور محمود القريوتي في تصريح صحفي إن محطات رصد الزلزال الأردنية سجلت الانفجار الساعة 06:08 دقائق وان الانفجار يعادل زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر واصفا الطاقة المتحررة من التفجير بانها " قوية جدا " .

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