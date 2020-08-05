2020/08/05 | 00:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، اليوم الاربعاء، عن تفاصيل الفريق الطبي العراقي الذي ارسل الى لبنان بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة يكشف تفاصيل الفريق الطبي العراقي الذي ارسل إلى لبنان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة يكشف تفاصيل الفريق الطبي العراقي الذي ارسل إلى لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).