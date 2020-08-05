2020/08/05 | 01:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي الشخصية الفاعلةالشخصية الفاعلة نمط سلوكي إيجابي يمنح لصاحبها بموجب مقدمات مهمة وتكوين أساسي متعلق بالوعي ومستخدم النظام العقلي المنطقي، بما فيه من خزين وذاكرة ومنشطات ومفاعلات لفهم الواقع أولا كما هو، وهل يمكن أن نتجاوزه بالقدرة على توظيف ما يمكن توظيفه لهذا التغير أو للهدف المنشود على قاعدة البحث عن الأحسن؟ هذ البحث ليس أفتراض فقط بل عن سابق تصميم يؤدي إلى إحداث نقلة نوعية باتجاه أولي نحو سد ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قراءة في نتائج التشريح الاجتماعي للشخصية العراقية ح15 - عباس علي العلي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قراءة في نتائج التشريح الاجتماعي للشخصية العراقية ح15 - عباس علي العلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).