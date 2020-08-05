2020/08/05 | 01:30 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قتلى وجرحى بالآلاف في انفجار المرفأ مقتل رئيس حزب الكتائب وإصابة عناصر للأمم المتحدة والسفارات بيروت- الزمان سقط 81 قتيلا و4000 جريح الثلاثاء في انفجار ضخم في مرفأ بيروت، بحسب السلطات، تسبّب أيضا بموجة ذعر بين السكان، وبدمار في كل أنحاء العاصمة.وأعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان الأربعاء إثر اجتماع طارئ عقده برئاسة رئيس […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اعلان بيروت مدينة منكوبة والعالم يهب لنجدتها) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اعلان بيروت مدينة منكوبة والعالم يهب لنجدتها) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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