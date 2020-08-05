‭ ‬اعلان‭ ‬بيروت‭ ‬مدينة‭ ‬منكوبة‭ ‬والعالم‭ ‬يهب‭ ‬لنجدتها

2020/08/05 | 01:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلى‭ ‬وجرحى‭ ‬بالآلاف‭ ‬في‭ ‬انفجار‭ ‬المرفأ‭ ‬مقتل‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الكتائب‭ ‬وإصابة‭ ‬عناصر‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والسفارات بيروت‭- ‬الزمان سقط‭ ‬81‭ ‬قتيلا‭ ‬و4000‭ ‬جريح‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬انفجار‭ ‬ضخم‭ ‬في‭ ‬مرفأ‭ ‬بيروت،‭ ‬بحسب‭ ‬السلطات،‭ ‬تسبّب‭ ‬أيضا‭ ‬بموجة‭ ‬ذعر‭ ‬بين‭ ‬السكان،‭ ‬وبدمار‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬العاصمة‭.‬وأعلن‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للدفاع‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬الأربعاء‭ ‬إثر‭ ‬اجتماع‭ ‬طارئ‭ ‬عقده‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ […]

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