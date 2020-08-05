2020/08/05 | 01:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام الدول المنخورة بالفساد من السهل ان تتراكم المصائب عليها يوما بعد يوم .والوضع العراقي فيه اشتقاق من الوضع اللبناني، وما شهدته بيروت في تفجير مستودع بالمرفأ بفعل هجوم غامض أو سوء الادارة والتخزين، هو احدى علامات الجسم المريض وسبق ان ظهرت مثل هذه العلامة على الجسم العراقي المشبع بالطعنات .قبل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقل الدولة وبيدر اللادولة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقل الدولة وبيدر اللادولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).