بريطانيا تخزن الأدوية تحسباً لفشل اتفاق بعد بريكست

2020/08/05 | 01:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭- ‬الزمان‭ ‬ حثت‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬شركات‭ ‬الأدوية‭ ‬على‭ ‬تخزين‭ ‬عقاقيرها‭ ‬لمدة‭ ‬تكفي‭ ‬حتى‭ ‬ستة‭ ‬أسابيع‭ ‬تحسبا‭ ‬لعدم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬على‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬التكتل،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الانتقالية‭.‬ ومنذ‭ ‬أن‭ ‬غادرت‭ ‬بريطانيا‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬بعد‭ ‬47‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬انضمامها‭ ‬إليه،‭ ‬انخرط‭ ‬الجانبان‭ ‬في‭ ‬مناقشات‭ […]

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