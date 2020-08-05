ضبط تلاعب ببضاعة ولون عجلة في مينائي أم قصر الشمالي والأوسط

2020/08/05 | 01:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، ضبط تلاعب في وصف بضاعة ولون عجلة مستوردة في مينائي أم قصر الشمالي والأوسط.

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