2020/08/05 | 01:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ترامب: ما وقع في بيروت يبدو هجوما مروعا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ترامب: ما وقع في بيروت يبدو هجوما مروعا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).