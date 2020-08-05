ترامب: ما وقع في بيروت يبدو هجوما مروعا

2020/08/05 | 02:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ما وقع في مرفأ بيروت يبدو هجوما مروعا.

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