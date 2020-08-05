ترامب: خبراء عسكريون أخبروني أنَّ انفجار بيروت ناتج عن قنبلة

2020/08/05 | 02:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – الزمان – أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أنّ الانفجارين القويين اللذين هزّا العاصمة اللبنانية بيروت يبدو كأنهما “اعتداء رهيب”، وقال ايضا ان خبراء عسكريين اخبروه ان الانفجار ناتج عن قنبلة ، وقال ترامب للصحافيّين خلال مؤتمره اليومي حول فيروس كورونا المستجدّ “قابلتُ جنرالاتنا، ويبدو أنّه لم يكن حادثاً صناعيّاً.[…]

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