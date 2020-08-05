دياب : انفجار مرفأ بيروت نتج عن 2750 طناً من نيترات الأمونيوم

2020/08/05 | 02:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت,-(أ ف ب) – أعلن رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب الثلاثاء أن 2750 طناً من نيترات الأمونيوم موجودة في مستودع في مرفأ بيروت تسببت بالانفجار الضخم الذي أسفر عن سقوط 73 قتيلاً و3700 جريح على الأقل.ونقل متحدث باسم المجلس الأعلى للدفاع عن دياب قوله خلال جلسة طارئة للمجلس “من غير المقبول أن تكون هناك […]

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