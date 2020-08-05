الكاظمي لنظيره اللبناني: العراق لن يتأخر عن الوقوف مع لبنان في هذه المحنة

2020/08/05 | 02:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، ان العراق لن يتأخر عن الوقوف مع لبنان في محنتها الحالية، لافتا الى ان الحكومة قررت ارسال طائرة محمّلة بالمساعدات الطبية العاجلة.

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