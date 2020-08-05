البرازيل تسجل 1154 وفاة جديدة بكورونا

2020/08/05 | 04:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 51603 إصابات جديدة بفيروس كورونا و1154 وفاة خلال اليوم الأخير.

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