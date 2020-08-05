بغداد.. استهداف المنطقة الخضراء بصاروخ والعثور على 7 أخرى

2020/08/05 | 04:34 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدت الدفاعات الجوية في السفارة الأميركية ببغداد، مساء الثلاثاء، لصاروخ يرجح أنه من نوع كاتيوشا.وقالت مصادر إن منظومة الدفاع الصاروخية "سي رام" الأميركية تصدت للهجوم الصاروخي على السفارة الواقعة في

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