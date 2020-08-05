وثيقتان.. الكاظمي يوجه كتابا شديد اللهجة لوزير النقل العراقي

2020/08/05 | 05:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن حادثة تأخر الطائرة العراقية المتوجهة من مطار بغداد إلى لبنان كانت محط اهتمام ك...

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