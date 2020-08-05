انفجار يستهدف شركة متعاقدة مع التحالف الأميركي في ذي قار العراقية

2020/08/05 | 06:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق أمس الثلاثاء، عن انفجار استهدف شركة متعاقدة مع التحالف الأميركي في ذي قار....

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