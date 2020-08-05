الكاظمي يتصل بنظيره اللبناني لتقديم التعازي والتضامن

2020/08/05 | 07:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اتصالاً هاتفياً، برئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب....

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