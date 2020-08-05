فرنسا ترسل أطباء طوارئ وأطنان المعدات الطبية ..وأربع مستشفيات تخرج عن الخدمة في بيروت

2020/08/05 | 07:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس- بيروت -الزمان -(أ ف ب) – أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تويتر أن فرنسا سترسل “أطنانا عدة من المعدات الطبية” إلى بيروت بعد الانفجارين اللذين اوديا بـ73 شخصا على الأقل في العاصمة اللبنانية.واضاف ماكرون أن “أطباء طوارئ سيصلون ايضا الى بيروت في أسرع وقت ممكن لدعم المستشفيات” هناك.وقال وزير […]

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