2020/08/05 | 07:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسم زعيم حزب الله، حسن نصر الله، في خطاب سابق، سيناريو تفجير نووي، يتوقع أن يحدث في إسرائيل، يشبه تماماً ما حدث في مرفأ بيروت، مساء الثلاثاء، وأدى إلى تفجير كارثي غير مسبوق في الشرق الأوسط، وفقاً لمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.لا تعليق pic.twitter.com/WJMqpgx50p — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. نصر الله يرسم سيناريو تفجير بيروت) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. نصر الله يرسم سيناريو تفجير بيروت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).