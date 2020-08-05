2020/08/05 | 07:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، أمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصر الله بالتورط في الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت وأسفر عن سقوط كبير من الضحايا والمصابين.وربط خلفان، في عدة تغريدات نشرها على صفحته في “تويتر” بين التفجير وموعد النطق بقضية رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وقال في إحداها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“ضاحي خلفان” يتهم نصر الله في تفجير بيروت) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“ضاحي خلفان” يتهم نصر الله في تفجير بيروت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).