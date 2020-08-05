يتقدم بالتعازي لعائلات الشهداء ويدعو إلى تحقيق شفاف وسريع وتحميل المسؤوليات - الحزب الشيوعي اللبناني

2020/08/05 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_اللبناني يتقدم الحزب الشيوعي اللبناني بأحرّ التعازي من عائلات الضحايا الذين استشهدوا في انفجار اليوم في بيروت جرّاء انفجار المرفأ، ويتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين.



وفي هذا الإطار ندعو اللبنانيين عموماً والشيوعيين خاصةً إلى التضامن والتكافل مع كافة المتضررين وتقديم العون وفتح البيوت أمام المحتاجين منهم.كما ندعو للتبرع بالدم في مراكز الصليب الاحمر والمستشفيات ومراكز المؤسسات الاجتماع ......





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