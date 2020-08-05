مجدداً استهداف المنطقة الخضراء وضبط 7 صواريخ كاتيوشا

2020/08/05 | 07:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدت الدفاعات الجوية في السفارة الأميركية ببغداد، مساء الثلاثاء، لصاروخ يرجح أنه من نوع كاتيوشا.وقالت مصادر إن منظومة الدفاع الصاروخية “سي رام” الأميركية تصدت للهجوم الصاروخي على السفارة الواقعة في المنطقة الخضراء.بدوره أعلن الجيش العراقي عن العثور على سبعة صواريخ كاتيوشا مع منصات موجهة نحو المنطقة الخضراء، وسط بغداد.ولم تتبنّ أية جهة […]

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