رعب محاكم التفتيش - محمد زكريا توفيق

2020/08/05 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق "يجب أن ندرس تاريخ محاكم التفتيش، وكذلك الاضطهاد والحروب الدينية التي مرت بالإنسان.



فهي أقذر البقع التي دنست ثوب البشرية في تاريخها الطويل.



عنفها وظلمها وقسوتها، غير معروفة لدي أي نوع من الحيوانات الضارية." وليام دورانت – عصر الإيمان لاشك أن محاكم التفتيش، 1217-1834م، تعتبر وصمة عار في تاريخ البشرية، وفي تاريخ الكنيسة الكاثوليكية بصفة خاصة.



شئ مرعب، ظالم، فضلا أنه لا يمت للمسيحية الحقة بصل ......





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