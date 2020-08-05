ضد حرب الإمبريالية على الشعوب المضطهدة - من أجل بناء أسس المقاومة الجديدة - امال الحسين

2020/08/05 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امال_الحسين يبين تفجير بيروت اليوم مدى عدوانية المشروع الإمبريالي ضد الشعوب التواقة إلى التحرر والديمقراطية، كما هو الحال بالنسبة للشعب اللبناني الذي تعرض للتدمير منذ 45 سنة الماضية، خلال حرب اهلية مازالت مستمرة بأشكال متعددة، بعدما عبر الشعب اللبناني البطل عن رفضه للتطبيع مع العدو الصهيوني، ورفضه للاستعمار الإمبريالي الأمريكي منذ تفجير المارينز في 24 أكتوبر 1983، وقبل ذلك تصديه للعدوان الصهيوني عليه في 1982 ......





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