 خبير اقتصادي: موازنة 2021 لن تلبي طموح المطالبين بالوظائف

2020/08/05 | 08:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص بين الخبير الاقتصادي وسام التميمي، ان موازنة العام المقبل لن تكون ملبية لطموح الكثير من الشرائح وخاصة المطالبين بالتعيين من الخريجين والعاطلين عن العمل، لافتا الى ان الموازنة قد تعاني عجزا بنسبة 40% في حال استمرار تذبذب اسعار النفط.وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “ العراق يعتمد على النفط بشكل اساسي في بناء […]

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