الكعبي: الخلاف سيكون حاضرا داخل البرلمان بشأن الاقتراع الالكتروني واليدوي

2020/08/05 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص بين المحلل السياسي سعد الكعبي، ان الصراع والخلاف سيكون حاضرا داخل البرلمان بشأن الاقتراع والفرز اليدوي والالكتروني، لافتا الى ان انقساما سياسيا سيحصل وقد يؤدي الى ابعاد الانتخابات الى موعد اخر.وقال الكعبي لـ /المعلومة/، ان “الاطراف السياسية بين مؤيد ومعارض لفكرة استخدام الاقتراع والفرز الالكتروني بعد ماحصل في انتخابات 2018 من اتهامات […]

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