كردستان العراقية تسجل 357 إصابة و12 وفاة جديدة

2020/08/05 | 08:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة بمنطقة كردستان العراق، تسجيل 357 إصابة جديدة و وفاة 12 مصابا بفيروس كورونا المستجد وشفاء 138 مصابا خلال يوم الأثنين....

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